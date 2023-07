Repubblica - Il Napoli vuole chiudere un paio di acquisti prima di Dimaro: la situazione

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina su Repubblica, il Napoli vorrebbe garantire a Rudi Garcia almeno due acquisti prima del ritiro a Dimaro. La società sta accelerando in questa direzione alla luce del fatto che serve un difensore centrale vista l'ormai certa partenza di Kim e di un centrocampista in quanto Ndombele non è stato riscattato dal Tottenham.

De Laurentiis e Garcia

Quali sono gli acquisti del Napoli di Garcia

Ecco cosa si legge su Repubblica per quanto riguarda gli acquisti: