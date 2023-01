Repubblica - Il Napoli ha chiesto il rateizzo degli arretrati Irpef! Ecco a quanto ammontano

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sull’edizione odierna del quotidiano analizza il momento attuale del Napoli in vista del match contro l’Inter.

“Le milanesi il 18 gennaio vanno a Riad, capitale dell’Arabia Saudita. La cessione della Supercoppa al King Fahd di Riad aiuterà l’Inter a migliorare i suoi conti, in profondo rosso, oltre 400 milioni, ne deve pagare altri 50 di arretrati Irpef. Il Napoli ha chiesto il comodo rateizzo per una ventina, ed ha i conti in ordine. Il viaggio comunque penalizza i due club, 5 ore e mezza per 4067 km di distanza. Un ulteriore vantaggio al Napoli che domina questo campionato. Più che sperare di vincerlo, il Napoli può solo rischiare di perderlo”