Repubblica - Il Napoli farà tre amichevoli internazionali a Castel di Sangro

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive sulle amcihevoli che il Napoli farà in quel di Castel di Sangro:

"Il livello degli avversari si alzerà ovviamente nella seconda finestra di preparazione, quella di Castel di Sangro, che il Napoli affronterà dal 28 luglio al 12 agosto. Ci saranno tre sfide da affrontare allo stadio Patini: si conoscono le date (3, 6 e 11 agosto) ma non ancora gli avversari che saranno di livello internazionale proprio perché bisogna alzare il livello in vista del debutto in campionato, previsto sabato 19 agosto a Frosinone".