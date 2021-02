Repubblica - Il Napoli era sceso in campo con molta più pressione addosso rispetto all’Atalanta, le assenze in difesa sono costate care a Gattuso

Ultime notizie Napoli - L’Atalanta si è imposta con merito ieri sera contro il Napoli. Le assenze in difesa sono costate care a Gattuso e non è bastata la reazione d’orgoglio da parte degli azzurri nella ripresa, con la rete di Lozano. Ne parla Repubblica.

"Il Napoli era sceso in campo con molta più pressione addosso rispetto all’Atalanta, coccolata prima dallo straripante entusiasmo dei tifosi, che hanno scortato con una maxicarovana e una scia rossa di fumogeni il bus. Gli azzurri si sono tranquillizzati solo un po’ grazie alla visita di De Laurentiis, che stamattina sarà a Milano per i diritti tv e ne ha approfittato per ritornare al seguito della squadra in trasferta, stando accanto a Gattuso e ai calciatori prima della delicata sfida"