Repubblica - Il Napoli corre un serio rischio oggi in campo all'Olimpico

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00



"Ma i numeri mettono in evidenza pure un rischio, perché in caso di sconfitta il Napoli sarebbe invece costretto suo malgrado a guardarsi soprattutto alle spalle. La Lazio infatti si presenterà in campo con l’obiettivo opposto di accorciare la classifica e in condizioni psicologiche molto vantaggiose: con la spinta dei 50 mila tifosi dell’Olimpico e l’autostima al massimo per le due vittorie già conquistate in questa stagione contro gli azzurri, in Coppa Italia e in campionato".