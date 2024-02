Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su De Laurentiis:

"Da Garcia a Mazzarri, ma il copione non cambia. La stagione del Napoli continua a essere troppo tormentata e per l’ennesima volta Aurelio De Laurentiis è stato di conseguenza costretto a metterci la faccia: scendendo di persona in campo alla vigilia della delicata sfida di oggi al Maradona (ore 15) contro il Verona, con il ruolo di presidente di sostegno".