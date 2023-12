Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Victor Osimhen:

"Ma i privilegi di cui sta godendo Osimhen non sono un cadeau natalizio anticipato. C’è infatti di mezzo l’estenuante trattativa per il rinnovo, che si era arenata in estate dopo 11 incontri tra il Napoli e l’agente di VO9, Roberto Calenda. Ora le parti hanno invece ripreso a dialogare e il disgelo è stato favorito anche dalla generosità di De Laurentiis, che ha di nuovo provato a forzare la mano con un annuncio pubblico"