Repubblica - I primi 69 minuti con il Cagliari sono stati una penosa confessione dei limiti del Napoli

Napoli Calcio - L'edizione napoletana di Repubblica non fa molti giri di parole per quanto riguarda la prestazione del Napoli ieri contro il Cagliari. La prova, per i primi 69', non è piaciuta per niente al quotidiano. La svolta alla gara l'ha data Mario Rui con il suo ingresso in campo.

Napoli Cagliari 2 1

Ecco cosa scrive Antonio Corbo sulle pagine di repubblica: