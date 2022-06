Repubblica - Grosse offerte non sono arrivate a Ospina: Spalletti spera in un accordo last minute con il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica racconta quanto David Ospina ed il Napoli siano lontani sul discorso relativo al rinnovo. Ricordiamo che il portiere colombiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Di offerte, come si legge, non ne sono arrivate.

Ecco cosa scrive Repubblica:

"La situazione, però, è ancora in stand- by: l’offerta del Napoli ricalca quella attuale (biennale a 1,8), quindi inferiore alle aspettative di Ospina che ha chiesto 3 milioni di euro per l’ultimo contratto importante della sua carriera. Grosse offerte, però, non ne ha ricevute, quindi il partito dei favorevoli al colombiano – con Spalletti in testa – spera in un ripensamento in extremis".