Repubblica - Gravissimo cortocircuito tra Garcia e Napoli: o non sa fare marcature preventive, o la squadra l'ha ignorato

Ultime notizie Napoli - Ci sono soltanto due spiegazioni possibili per il farsesco gol subito dal Napoli contro l’Union Berlino, ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Le due spiegazioni dietro il gol subito dal Napoli

Rudi Garcia non ha alcuna dimestichezza con le marcature preventive; le sue disposizioni in materia sono state completamente ignorate — almeno nella circostanza — dagli azzurri.

In ogni caso - scrive il quotidiano - “s’è trattato di un gravissimo cortocircuito tra panchina e squadra, sufficiente per rimettere in discussione la traballante posizione del tecnico francese”