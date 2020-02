Repubblica - Gli azzurri con più rimpianti, resta un velo di amarezza: questo Barcellona qui si poteva spedire nella Napoli sotterranea

Ultime Calcio Napoli - Paradossalmente ha più rimpianti il Napoli, in seguito all'1-1, del Barcellona. Perchè oltre al gol di Dries Mertens, ha costruito di più, nonostante avesse lasciato gran parte del possesso e del campo in mano al Barça?. E' questo, in sintesi, ciò che scrive l'edizione odierna di Repubblica:

"Pur senza farsi prendere dall’euforia il Napoli rimpiangerà da quel momento vari episodi. Anzitutto l’uscita anticipata di Mertens, rimasto acciaccato per un’entrata di Busquets, il mancato raddoppio di Manolas e la distrazione generale non molto diversa da quella stessa del Barcellona nell’occasione del primo gol - sul pareggio di Griezmann s u assist di un troppo tranquillo Semedo e perfino un altro clamoroso possibile vantaggio di Callejon. Da quel momento in poi Messi salirà, seminando dribbling (e perfino corner…) di panico, fermati come capita da Ospina o Maksimovic. L’ultimo rimpianto i minuti finali giocati in vantaggio di un uomo per l’espulsione di Vidal (doppio giallo per un litigio con Mario Rui). La notte di Messi e del fantasma di Maradona lascia ricordi dolci e un velo di amarezza. Questo Barcellona qui si poteva pure spedire nella Napoli sotterranea".