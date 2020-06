Repubblica - Gattuso nello spogliatoio: "Farò essere tutti protagonisti, ma guai a chi molla un centimetro!"

Ultime calcio Napoli - Verso Hellas-Napoli, è tornato a parlare nello spogliatoio Gennaro Gattuso per motivare la squadra verso nuovi obiettivi, per ritrovare stimoli e caricare ambiente e gruppo dopo il trionfo in Coppa Italia.

L'edizione odierna di Repubblica svela il discorso di Gattuso nello spogliatoio:

Ringhio Gattuso però è ancora affamato e nello spogliatoio lo ha ribadito con fermezza al suo gruppo. « Avete raccolto i frutti della vostra serietà e professionalità. Giocheremo tre volte alla settimana e darò a tutti la possibilità di essere protagonisti, ma in cambio m’aspetto che nulla venga lasciato per strada: guai a chi molla anche di un centimetro... ».

Gattuso sa che il rischio di un calo di tensione è concreto, visto che il distacco dal quarto posto in classifica è diventato di 12 punti, dopo la goleada della Atalanta nel recupero con il Sassuolo. Ma ci sono ancora dodici giornate di campionato per andare a caccia della zona Champions e per il Napoli sarebbe fondamentale accorciare le distanze sugli avversari nelle prossime due gare, per presentarsi così con speranze ancora concrete allo scontro diretto del 2 luglio a Bergamo. Fare il pieno a Verona oggi pomeriggio e domenica al San Paolo contro la Spal diventa quindi per gli azzurri una necessità inderogabile, nonostante la sbornia per la Coppa Italia appena conquistata e la forza della squadra di Juric: saldamente settima ( ad appena una lunghezza da Insigne & C) e a sua volta alla rincorsa della qualificazione per l’Europa League.