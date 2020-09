Repubblica - Gattuso col 4-3-3 e senza Osimhen: sarà Insigne-Petagna-Mertens contro il Parma!

Ultimissime calcio Napoli - Il mercato è in stand by e il Napoli continua a essere di conseguenza un cantiere aperto, quando mancano appena cinque giorni alla partenza del nuovo campionato: oggi a Castel Volturno comincia il conto alla rovescia per la trasferta di domenica mattina (ore 12.30) allo stadio Tardini di Parma.

Saltata la gara con lo Sporting, dove Gattuso era intenzionato a schierare dal primo minuto la formazione che affronterà domenica il Parma, il Napoli non ha potuto provare l'undici tipo. L'edizione odierna napoletana di Repubblica scrive:

"Qualche dubbio dunque si trascinerà fino alla fine, complici le difficoltà sul mercato che stanno tenendo in bilico molti giocatori. La difesa è un rebus e a centrocampo rischia di slittare per almeno un paio di settimane l’arrivo del sostituto di Allan, ceduto all’Everton di Ancelotti. C’è invece abbondanza di soluzioni in attacco, il reparto che aveva deluso di più nella scorsa stagione (solamente 61 gol segnati in Serie A), 37 in meno dell’Atalanta, 20 dell’Inter, 18 della Lazio, 16 della Roma, 15 della Juve) e che è stato tempestivamente rinforzato con gli acquisti di Osimhen e Petagna.

Saranno loro due a contendersi il posto da titolare al centro del reparto offensivo azzurro contro il Parma, con l’italiano in leggero vantaggio. Il nuovo acquisto nigeriano ha infatti bisogno di un altro po’ di tempo per completare il suo ambientamento ed è parso meno a suo agio nel modulo 4-3-3, che sarà scelto quasi sicuramente per il debutto al Tardini: con Mertens e Insigne esterni titolari (e Politano e Lozano di scorta). Davanti c’è solo l’imbarazzo della scelta".