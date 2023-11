Repubblica - Garcia si gioca la conferma a Salerno, De Laurentiis dopo il Milan ha strigliato anche Meluso e Micheli

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis s’aspetta di più da tutti e adesso comincia a essere allarmato anche dalla classifica, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Dopo dieci giornate di campionato il Napoli di De Laurentiis è scivolato fuori dalla zona Champions League: quinto posto alle spalle di Inter, Juventus, Milan e Atalanta:

“I 7 punti di distanza dalla vetta preoccupano di meno, visto che la difesa dello scudetto non è considerata una priorità e fin dall’inizio si è capito che il bis tricolore sarebbe stato un miracolo sportivo. Nelle prime 4 gli azzurri devono però arrivarci per forza e per questo il presidente ha rimesso sotto esame Garcia e lo staff, strigliando dopo il pari con i rossoneri pure i dirigenti Meluso e Micheli. La posizione più delicata è quella dell’allenatore francese, costretto di nuovo a giocarsi la conferma in panchina nel derby di sabato a Salerno”