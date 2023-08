Repubblica - Garcia non vuole sbagliare l'esordio al Maradona: cambiati perfino orari allenamenti

Calcio Napoli - Rudi Garcia ci tiene davvero molto a non sbagliare l'esordio in campionato al Maradona. Ecco cosa scrive questa mattina Repubblica su questo tema:

"Il tecnico francese ha spesso confessato in estate di attendere con impazienza il suo debutto a Fuorigrotta e ci tiene moltissimo per presentarsi con una bella figura sulla ribalta di Fuorigrotta. Per questo l’erede di Spalletti ha preparato la sfida contro il Sassuolo in maniera ancora più meticolosa del solito, modulando il calendario degli allenamenti in base alle condizioni meteo e cercando di tenere i giocatori al riparo dal gran caldo di questi giorni: pericoloso pure per gli infortuni".