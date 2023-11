Napoli calcio - Stando a quanto scrive Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica, durante la gestione Garcia sarebbe stata oscurata la figura del team manager Giuseppe Santoro:

"Saranno interessanti le informazioni dello staff medico diretto da Raffaele Canonico, ma anche quelle in linee generali di Giuseppe Santoro. Anche lui oscurato da Garcia. Un personaggio chiave per la sua lealtà al club, non si dimentica il suo dono: Insigne al settore giovanile per poche lire".