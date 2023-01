Repubblica - Formazione Napoli-Juve: scalpita Raspadori, la decisione su Zielinski e Kvara

Napoli - Le ultime di formazione Napoli Juventus da Repubblica con Spalletti che sembra avere già le idee chiare su alcuni ballottaggi. Arriva la decisione su Mario Rui, Raspadori, Zielinski e Kvara:

La classifica resta qualcosa che nessuno deve vedere, commentare. Anche se quei sette punti in più sono ossigeno per Lucianone: si aspetta che la Juventus e Allegri giocheranno una gara di grande attesa, ovvero seguendo la tattica che li ha portati a vincere le ultime otto partite di campionato senza prendere un gol. Spalletti si attende un catenaccione vecchi tempi, motivo per cui pensa a Mario Rui titolare al posto di Olivera. Vero che dal suo lato giocherà uno tra Chiesa e Di Maria ma è anche vero che negli ultimi tempi i bianconeri prendono e partono. E poco altro. La formazione, a ben vedere, è già nella testa del tecnico azzurro: è quella dei titolari, con Zielinski e Kvara che difficilmente verranno messi da parte, nonostante Raspadori scalpiti per un posto tra gli undici iniziali e che possa giocare sia al posto dell’uno che (volendo) dell’altro.