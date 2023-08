Repubblica - Esordio amaro per la legge contro la pirateria: i siti non possono ancora essere oscurati

Serie A - La nuova legge contro la pirateria non funziona ancora a pieno regime. Il primo test nel primo weekend di campionato, come si legge su Repubblica, è andato non proprio bene:

"La buona notizia è che, almeno teoricamente, la struttura funziona. Nel senso che la piattaforma per l’individuazione dei canali che trasmettono illegalmente, donata dalla Lega Serie A al l’ Autorità garante per le comunicazioni, ha permesso di segnalare almeno cento siti pirata. Il problema è la pratica. La domanda successiva, infatti, è: quanti di questi sono stati chiusi? E qui arriva la notizia meno buona: nessun sito è stato oscurato durante la prima giornata. Chi ha iniziato a vedere le partite in modo illegale, ha potuto continuare a farlo fino al fischio finale. Con un ritardo su Dazn – l’unica emittente che ha tutte le partite – di circa 15 secondi.

Il problema è che sui pirati non si può ancora intervenire. Acquisita nei primi giorni di agosto dall’Ag-Com, lapiattaforma è lo strumento attraverso cui sarà possibile materialmente il blocco dei siti illegali. Ma la piattaforma è in via di “implementazione”. La legge prevede infatti prima il vaglio di un tavolo tecnico con gli operatori del settore per definire quali siano i requisiti tecnici per consentire la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP illegali. Una questione burocratica, oltre che tecnica".