Repubblica - Esonero Gattuso, De Laurentiis pronto a scaricarlo solo se la squadra lo abbandonerà senza mostrerà più fedeltà

Napoli - Esonero Gattuso, arrivano le ultime notizie importanti di Repubblica riguardo l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso e il suo possibile esonero. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione al momento di mandar via Gattuso anche se dovessero arrivare altri risultati negativi nelle prossime partite.

Napoli: esonero Gattuso, le ultime notizie

Tiene ancora banco l'argomento dell'esonero di Gattuso da Napoli. L'allenatore del club azzurro è in bilico visto i risultati delle ultime settimane e il rapporto con il presidente De Laurentiis che sembra sempre più freddo. Intanto, come rimportato da Repubblica il Napoli e Gattuso si giocano una carta importante contro l’Atalanta, nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Con una sconfitta potrebbe riaprirsi il dibattito, ma ora tutto potrebbe dipendere fondamentalmente dalla fedeltà che i calciatori mostreranno al tecnico.

Esonero Gattuso, la decisione di De Laurentiis

Infatti, Repubblica spiega sul possibile esonero di Gattuso che è arrivata una scelta da De Laurentiis:

“In caso di sconfitta ed eliminazione, invece, torneranno più che mai di moda i processi e si riaprirà subito il dibattito sulla sorte di Ringhio, che dipende in questo cruciale momento dai risultati e probabilmente ancora di più dalla fedeltà che gli dimostreranno sul campo i giocatori. È questa in effetti la vera discriminante su cui vigila Aurelio De Laurentiis, consapevole di dover tenere conto della situazione di oggettiva e gravissima emergenza che sta penalizzando il lavoro del tecnico calabrese: la cui posizione verrà messa dunque in discussione solo se la squadra lo abbandonerà al suo destino e dimostrerà di non credere più nel progetto”.