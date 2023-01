Repubblica esalta Osimhen: arma totale e a tratti inarrestabile, vuole superare Weah

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen sta trascinando il Napoli a suon di gol in questa stagione: l'attuale capocannoniere della Serie A non ha intenzione di fermarsi ed ora ha messo nel mirino la Juventus nel big match di domani al Maradona.

Di Osimhen ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, incensando le doti dell'attaccante nigeriano:

Ma il Napoli può fare affidamento su un’arma totale e a tratti inarrestabile come Osimhen, che domenica scorsa ha dimostrato a Genova di saper trovare il varco giusto anche negli spazi stretti e di non temere più le marcature spesso asfissianti del campionato italiano. Il bomber nigeriano è sempre andato in doppia cifra — nonostante i nunerosi infortuni che lo hanno frenato — nelle sue tre stagioni da protagonista in Serie A ed è appena il secondo giocatore africano nella storia ad aver realizzato questo notevole exploit, nella scia di un attaccante di fama internazionale come George Weah, ex Milan. VO9 è pronto a emularlo e magari pure a superarlo, se riuscirà nella storica impresa di trascinare finalmente alla conquista del terzo scudetto la squadra azzurra.