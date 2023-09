Repubblica - Elmas e Raspadori mandano un messaggio a Rudi Garcia

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla gara in programma domani tra Genoa e Napoli, sottolineando come Raspadori ed Elmas abbiano mandato dei messaggi a Garcia tramite le loro prestazioni in nazionale:

"Prestazioni che assomigliano a messaggi. Il contenuto è semplice: "Vogliamo essere protagonisti". Lo hanno scritto sia Giacomo Raspadori che Eljif Elmas. Il destinatario è Rudi Garcia che ieri ha ritrovato il suo gruppo al completo all’antivigilia della trasferta di Marassi, contro il Genoa".