Repubblica - Ecco come sta De Laurentiis, deve superare la fase più critica della malattia

I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica svelano alcuni particolari in merito alla situazione di Aurelio De Laurentiis e la positività al Covid-19:

"De Laurentiis non ha ancora risposto alle accuse (comprese quelle contenute nell’esposto del Codacons, che ha chiesto alla Procura di indagare su eventuali comportamenti irresposabili da parte del presidente del Napoli, spingendosi a ipotizzare il reato di epidemia dolosa), avendo ovviamente per il momento ben altri pensieri per la testa. Il presidente non è infatti asintomatico e quindi deve preoccuparsi soprattutto di superare la fase più critica della malattia nel migliore dei modi: arrivando al più presto possibile alla guarigione. Le sue condizioni di salute sono considerate stazionarie e vengono monitorate giorno dopo giorno dagli specialisti dell’ospedale romano " Gemelli", nell’attesa che maturino i tempi necessari ( secondo i protocolli sanitari) per sottoporre il produttore cinematografico pure al secondo tampone".