Repubblica - Dopo questi recuperi può fermarsi la Serie A! Niente partite in chiaro: il motivo

Ultime calcio Napoli - L’Italia prova a rimettersi in marcia con i suoi sport più popolari, graziati dal nuovo decreto governativo che salva l’attività sportiva agonistica “a porte chiuse”. L’allargamento della zona rossa a tutta la Lombardia e ad altre 11 province, però, ha però spinto in serata il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi a scrivere un tweet in cui chiede «di fermare il campionato ». Lo scenario, a poche ore dalle partite, è in fortissimo divenire. Nei prossimi giorni tutte le componenti del calcio italiano si riuniranno in conference call per capire come e se proseguire l’attività. Possibile che la A completi tra oggi e domani la sua 26ª giornata prima di fermarsi nuovamente e chissà per quanto. In mattinata il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina aveva espresso la propria preoccupazione: «Non possiamo escludere lo stop del campionato nel caso in cui un calciatore venisse colpito dal virus». In serata si è anche riaperta e richiusa la partita dei diritti tv in chiaro della A. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha provato nuovamente a forzare la mano e con una lettera inviata alla Lega Calcio ha chiesto ai club di decidere entro stamattina alle 11. Richiesta respinta: restano insormontabili i vincoli determinati dalla Legge Melandri, che di fatto impedisce la trasmissione in chiaro della A. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.