Repubblica - Di Lorenzo resta al Napoli, ecco quando arriverà in ritiro da Conte

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è vicino alla permanenza nel club di Aurelio De Laurentiis:

"A proposito del capitano, l’attesa sta per finire. Entro la prossima settimana è previsto l’annuncio sul suo futuro: martedì toccherà al suo procuratore, Mario Giuffredi, comunicare le decisioni delcapitano.

Si va ovviamente verso la fumata azzurra, soluzione auspicata da Antonio Conte sin dal suo arrivo sulla panchina del Napoli. Di Lorenzo continuerà ad essere un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio. Naturalmente sarà lui poi a chiarire il punto di vista spiegando la sua verità ai tifosi.

Le sirene bianconere, però, sono state respinte: adesso Di Lorenzo è in vacanza e sarà a disposizione direttamente per il ritiro a Castel di Sangro".