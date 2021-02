Repubblica - De Laurentiis vigila, Gattuso non può sbagliare più! Altro che exit strategy, ieri altro sgradevole passo falso

Napoli Calcio - Non è stata una vera e propria "exit strategy", perché l’eliminazione prematura dall’Europa League rappresenta comunque un altro sgradevole passo falso per il Napoli, secondo Repubblica.

"Il passaggio del turno era stato compromesso all’andata, e l’emergenza (8 assenti) ha consentito di abbozzare un tentativo di rimonta. La squadra ha dato segnali di ripresa: era difficile sperare di più e per questo non dovrebbero esserci turbolenze da parte di De Laurentiis, cui preme la rincorsa alla Champions: l’obiettivo su cui Gattuso potrà concentrarsi. La panchina resta in bilico: De Laurentiis vigila. Gattuso non può sbagliare più"