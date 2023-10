Repubblica - De Laurentiis sostiene anche con pazienza Garcia: il tecnico non può più sbagliare

Calcio Napoli - L'edizione odierna di repubblica evidenzia come il presidente Aurelio De Laurentiis stia seguendo con grande attenzione il lavoro di Rudi Garcia e della squadra a Castel Volturno:

"Aurelio De Laurentiis, che sta seguendo da vicino i passi timidi e incerti dell’era Garcia. Il presidente aveva scelto in estate di persona il tecnico francese e adesso lo sta sostenendo con coerenza, oltre che con pazienza. Lo scontro diretto con i rossoneri è però un bivio decisivo per il futuro della panchina. Gli errori fatti contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina devono essere infatti spazzati via: questa volta o mai più".