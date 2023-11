Repubblica - De Laurentiis si interroga su Garcia, era molto arrabbiato per un motivo preciso

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a caldo (ma anche a freddo) era molto arrabbiato specialmente per i 2 milioni di jackpot andati in fumo per la mancata vittoria in Champions League, ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

De Laurentiis si interroga su Garcia

Il presidente si sta interrogando “sulla cronica mancanza di continuità degli sbiaditi campioni d’Italia, incapaci dall’inizio della stagione di mettere in fila tre successi consecutivi e aiutati finora a rimanere a galla dal calendario favorevole, peraltro sfruttato solo per limitare i danni da Di Lorenzo e compagni”