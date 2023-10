Repubblica - De Laurentiis segue come un'ombra Garcia: il patron tiene alta la guardia in vista del Milan

Calcio Napoli - Anche ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha seguito gli allenamenti a Castel Volturno. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica, il numero uno della SSC Napoli si attende una risposta forte in termini di risultato contro il Milan.

"Garcia è sotto pressione e anche ieri a Castel Volturno è stato seguito come un’ombra da Aurelio De Laurentiis, che continua a tenere alta la guardia nonostante le vittorie contro Verona e Union Berlino. Il presidente si aspetta adesso dal Napoli una prova convincente anche al Maradona, per cancellare le tre sconfitte subite nelle prime cinque partite in casa della stagione. Sono stati del resto proprio i ko contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina a mettere a rischio la panchina del tecnico francese, consapevole quindi di doversi riscattare a tutti i costi contro il Milan".