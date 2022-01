Repubblica - De Laurentiis prosegue nella politica di riduzione monte ingaggi: dopo Insigne saluteranno altri due azzurri

Calciomercato Napoli - De Laurentiis taglia il monte ingaggi del Napoli. Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica, il presidente dopo Insigne saluterà altri due big a fine stagione risparmiando una cospicua cifra sugli stipendi.

"Si è creato un buco di circa cento milioni sotto forma di mancate entrate e il presidente s’è convinto di dover presentarne il conto anche ai suoi giocatori: in primis quelli che guadagnano di più. Tra loro c’è Insigne, che invece — con il contratto in scadenza a giugno — aveva chiesto un aumento di stipendio per i prossimi cinque anni: incassando un secco rifiuto. Ma il numero 10 della Nazionale (slitta l’incontro per la firma con il Toronto, il cui proprietario ha il Covid) non sarà l’unico dei big a ritrovarsi nelle condizioni di cambiare aria. È infatti già andato via il greco Manolas: con un risparmio per la società di 4.2 milioni netti di ingaggio a stagione. E la stessa sorte attende alla fine del campionato altri due leader molto costosi dello spogliatoio: Ghoulam (3.2 di compenso) e Mertens (4.5), a loro volta destinati a partire tra 5 mesi".