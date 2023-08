Repubblica - De Laurentiis pronto a svenarsi per il rinnovo Osimhen

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla voglia che ha De Laurentiis di blindare Victor Osimhen:

"Non c’è dubbio che questo sia il Napoli di Osimhen e lo ha dimostrato con i fatti anche De Laurentiis, pronto svenarsi per rinnovare l’ingaggio alla sua stella e sottrarlo alle tentazioni del mercato. Con Victor in campo gli azzurri possono vincere ancora e il bomber nigeriano è stato il più acclamato pure ieri pomeriggio all’esterno dello stadio Maradona, dove gli azzurri hanno svolto la seduta di rifinitura a porte chiuse".