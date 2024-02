Repubblica - De Laurentiis prigioniero di una solitudine che non aveva mai temuto o immaginato, si è pentito di una cosa

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano di oggi la conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Ora De Laurentiis è prigioniero di una solitudine che non aveva mai temuto né immaginato. Si vede derubricato da protagonista a colpevole, da trionfi a processi. Si pente di non aver imposto la conferma a Spalletti, Ma far risalire a lui tutte le colpe di un progressivo disastro è eccessivo. Come vince un allenatore incatenato suo malgrado?”