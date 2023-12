Repubblica - De Laurentiis preoccupato per la depressione in casa Napoli, Mazzarri e giocatori sull’orlo di una crisi di nervi

Ultime notizie Napoli - «La strada è lunga e il tempo per rimediare agli errori c’è», il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha provato a dare la carica dopo Napoli-Monza come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

De Laurentiis è preoccupato anche per l’inevitabile depressione che si è impadronita dell’ambiente:

“Di qui la necessità per Adl di offrirsi come parafulmine. Mazzarri e i giocatori sono del resto già sull’orlo di una crisi di nervi e il numero uno del club li ha saggiamente spediti lo stesso in vacanza fino al 2 di gennaio, evitando altri processi”