Repubblica - De Laurentiis per 20 anni ha voluto il Maradona, ora che può averlo non lo vuole più

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica ha commentato le parole rilasciate ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis sulla questione relativa al possibile restyling dello stadio Maradona:

"Verba volant, d’accordo, ma pure le parole hanno un peso e il conto delle volte in cui Aurelio De Laurentiis aveva chiesto la gestione in esclusiva dello stadio Maradona è lungo quasi come il ventennio della sua presidenza nel calcio. «Datelo a me, ne farò un impianto-gioiello a livello internazionale… » . Adesso che potrebbe mettersi d’impegno per averlo veramente, però, il proprietario del Napoli ha cambiato all’improvviso idea e del tempio intitolato alla memoria di Diego non vuole più saperne".