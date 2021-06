Repubblica - De Laurentiis non poteva permettersi una scommessa come Conceicao o Galtier, il Napoli ha subito un grande danno economico

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è concentrato sulla realizzazione del "Piano A": quello con la staffetta in panchina tra Gattuso e Spalletti, come racconta Repubblica.

"Cambio di allenatore definito in tempi brevi e impreziosito dalla scelta di puntare su Spalletti: uno dei tecnici più esperti, preparati e strutturati, tra quelli disponibili. Il numero azzurro ha puntato con decisione su di lui, dopo essersi fatto tentare dalle soluzioni esterofile di Sergio Conceicao e Galtier. Il club non poteva permettersi il lusso di una scommessa, avendo fallito la qualificazione per la Champions per due stagioni di fila e subito un grande danno economico"