Repubblica - De Laurentiis non ha perso le speranze Champions: Calzona potrebbe essere riconfermato solo in un caso

Napoli - Come si legge sulle pagine di Repubblica non è stato ancora deciso il futuro di Calzona sulla panchina degli azzurri. Per il quotidiano, se il Napoli riuscisse a centrare il traguardo della Champions League, potrebbero anche riconfermare l'attuale tecnico per la prossima stagione.

"De Laurentiis non ha ancora perso le speranze di raddrizzare questa annata. Trenta giorni per riuscirci: sabato 30 l’Atalanta, poi il Monza ( in trasferta), il Frosinone al Maradona, l’Empoli al Castellani e infine la Roma sempre a Fuorigrotta, nello scontro diretto che può valere il quinto posto, al momento necessario alla qualificazione in Champions League. Missione difficile, ma non ancora impossibile che potrebbe evitare il ribaltone in panchina e aprire alla conferma di Francesco Calzona, arrivato a Napoli in una situazione molto complicata".