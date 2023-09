Repubblica - De Laurentiis non concederà fiducia illimitata a Garcia: Braga è già un crocevia

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Rudi Garcia e la fiducia a tempo di Aurelio De Laurentiis:

"Ma è il primo a sapere che il suo futuro nel Napoli passa dal cambio di marcia in Champions. «Sono sereno e penso che lo sia pure De Laurentiis, anche se dovete chiederlo a lui. In questi giorni ci siamo sentiti al telefono come sempre, nulla di speciale».

Non è il momento dei processi e il tecnico francese è convinto che presto il vento girerà. Il tecnico francese deve passare però dalle parole ai fatti, perché De Laurentiis non gli concederà una fiducia a tempo indeterminato. Il Portogallo è già un crocevia".