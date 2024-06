Repubblica - De Laurentiis in versione inedita: fa un passo indietro rispetto a Conte-Manna

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla dell'inedito De Laurentiis, che delega a Manna e Conte anche le situazioni più spinose, come il futuro di Giovanni Di Lorenzo:

"Ognuno al suo posto (di combattimento). Aurelio De Laurentiis sta facendo davvero un inedito passo indietro e il nuovo corso del Napoli è cominciato quindi con un cambio di rotta senza precedenti: nel segno della rigorosa ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità. Il presidente non si è fatto da parte, sia chiaro, ma in prima linea ci sono adesso soprattutto Antonio Conte e Giovanni Manna: protagonisti nelle ultime 48 ore di una full immersion — a 360 gradi — per programmare il prossimo triennio azzurro.

Ieri è stato soprattutto il giorno di Giovanni Di Lorenzo, al centro del caso più spinoso della ripartenza azzurra. Conte e Manna hanno concordato con De Laurentiis la linea da seguire in una riunione mattutina e poi il presidente è andato via, lasciando da soli Conte e Manna durante il successivo incontro pomeridiano con il manager del capitano, Mario Giuffredi".