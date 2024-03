Repubblica - De Laurentiis ha fatto solo annunci: da mesi il Comune attende il progetto di ristrutturazione del Maradona

Napoli - Come si legge su Repubblica per lo stadio manca un progetto reale presentato dal presidente Aurelio De Laurentiis il quale ha fatto finora soltanto annunci per il quotidiano:

"Da mesi il Comune attende il progetto di ristrutturazione dell’ex San Paolo, più volte annunciato da De Laurentiis ma mai presentato ufficialmente, l’unico piano protocollato risale alla giunta dell’ex sindaco Luigi de Magistris, ma è un progetto già bocciato dalla nuova amministrazione. Palazzo San Giacomo ha l’esigenza di riqualificare il Maradona affinché possa raggiungere gli standard necessari a ospitare gli Europei di calcio. Ma c’è anche preoccupazione per la gestione di un impianto abbandonato dalla squadra di calcio. I costi, poi, rappresentano da sempre un incubo per il Comune che punta a dare in gestione l’impianto alla società".