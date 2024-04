Repubblica - De Laurentiis ha dato di matto dopo aver scoperto un problema per il Napoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito ai problemi sorti in casa Napoli in merito all'assenza di Francesco Calzona per oltre 10 giorni per gli impegni con la Slovacchia, di cui è CT:

"Era un problema da mettere nel conto e De Laurentiis non lo aveva nemmeno sottovalutato, tant’è che aveva dato di matto per l’anticipo al sabato Santo ( per giunta a mezzogiorno) della sfida contro l’Atalanta. Il presidente se l’era presa in modo scomposto con Dazn e il silenzio stampa con la pay tv gli è costato pure 200 mila euro di multa. Ma il calendario non è stato cambiato e gli azzurri hanno pagato un prezzo ancora più caro alla partenza per dieci giorni di Calzona, che durante la sosta del campionato è volato a Bratislava per rimettersi a dosso i panni di ct".

"Con la Slovacchia non è andata troppo bene nemmeno a lui: sconfitta con l’Austria e pareggio in rimonta contro la Norvegia. Il peggio è successo però a Castel Volturno, dove al suo ritorno l’allenatore calabrese ha trovato una squadra irriconoscibile, che in sole 48 ore non ha farro in tempo a rendersi almeno presentabile per lo spareggio Champions contro Gasperini".