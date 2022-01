Repubblica - De Laurentiis blinda Spalletti con un accordo biennale! Tolta l'opzione riconferma solo in caso di Champions: i dettagli

Napoli calcio - De Laurentiis ha deciso di affidare il Napoli a Spalletti per i prossimi due anni. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che dà ulteriori dettagli sulla scelta fatta dal patron. Una decisione presa in largo anticipo in quanto la riconferma del tecnico era vincolata alla Champions.

Spalletti e De Laurentiis

Rinnovo Spalletti Napoli altri due anni: i dettagli