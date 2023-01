Repubblica - De Laurentiis a San Siro? Le ultime sulla presenza del presidente del Napoli

Tutti uniti per lo scudetto. La carovana azzurra a Milano sarà extra large: ottomila sostenitori. La capolista non sarà sola nella super sfida di mercoledì sera ( ore 20.45) al Meazza, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Inter-Napoli, torna De Laurentiis

“I tifosi si sono mobilitati per dare la carica alla squadra di Spalletti e per Milano è pronta a mettersi in viaggio una maxi carovana, settore Ospiti (4800 posti) sold out e napoletani in altre zone dello stadio. Al seguito del Napoli in trasferta dovrebbe esserci anche Aurelio De Laurentiis, che ha salutato l’arrivo del nuovo anno sui social. L’Inter è dietro l’angolo”

