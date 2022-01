Repubblica - Dalla qualificazione in Champions dipende anche la conferma di Spalletti in panchina: la situazione

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica, l'obiettivo entrare tra le prime quattro è di vitale importanza per il Napoli. Da questo traguardo dipende anche la conferma di Luciano Spalletti.

"I conti di Aurelio De Laurentiis si faranno invece nelle restanti 17 giornate, visto che l’obiettivo messo nel mirino dalla società era e resta il più pragmatico ritorno tra le prime 4: vitale per far quadrare i conti del club. Dalla qualificazione per la Champions dipende anche la conferma di Spalletti, che ha voglia di riscattarsi dopo il ko in Coppa Italia con la Fiorentina e inizia a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel dell’emergenza".