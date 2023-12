Repubblica critica Osimhen: immalinconito dopo il rinnovo, è come entrato in un cinepanettone! Non corre, non lotta, non vince

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento del Napoli, reduce dal ko 2-0 contro la Roma.

La Roma non impone mai una sua ordinata superiorità, né il Napoli fa valere le sue risorse a partire da Osimhen:

“È involutivo il controllo se il Napoli eccede in retropassaggi e giro palla. Una parata istintiva è un bel lampo di Meret, respinge un tiro di Bove. Osimhen appare immalinconito piuttosto che eccitato dal rinnovo del contratto, è come entrato in un cinepanettone: non corre, non lotta, non vince”