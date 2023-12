Repubblica critica l'arbitro Colombo: inadeguatezza evidente, Roma-Napoli festival di entrate al limite del regolamento, simulazioni e proteste!

Ultime notizie Napoli - Roma-Napoli è stata una corrida (2 cartellini rossi e 12 gialli) in cui si è trovata più a suo agio la Roma, che ha messo ko il Napoli nel finale con Pellegrini e Lukaku. L'arbitro Colombo non convince l'edizione odierna di Repubblica.

Gli azzurri hanno perso la gara e poi la testa, con le espulsioni di Politano e Osimhen. Ma è emersa evidente l’inadeguatezza dell’arbitro Colombo:

"Si è fatto sfuggire fin dall’inizio il controllo della gara. Era difficile aspettarsi una bella partita e la decisione di affidarla a un arbitro poco esperto come Colombo si è rivelata un boomerang, con un festival di entrate al limite del regolamento, simulazioni e proteste. Già sei gli ammoniti all’intervallo e tra loro Mourinho e Mazzarri.

Politano (21’) ha pagato per tutti, reagendo con uno sciocco calcetto alla trattenuta di Zalewski. Per Colombo dopo una raffica di gialli è arrivato il momento di estrarre il rosso, per la disperazione di Mazzarri e la gioia di Mourinho"