Repubblica commenta il pari: "Piccolo passo avanti dopo settimane di tensione, mercoledì il vero test"

Ultimissime calcio Napoli - "Il ritorno alla vittoria in campionato è stato rinviato dal Napoli di nuovo, per la sesta gara consecutiva", commenta l'edizione odierna di Repubblica:

Ma il pareggio (1-1) di ieri a San Siro con il Milan è comunque un piccolo passo avanti, soprattutto per la determinazione con cui gli azzurri si sono battuti fino alla fine, dopo due settimane ad alta tensione. Alla squadra di Ancelotti resta il rammarico per non avere sfruttato il vantaggio iniziale di Lozano, nonostante la grinta di Allan e la buona tenuta della difesa. Mercoledì il severo test in Champions, a Liverpool, dove dovranno trovare conferma i timidi segnali di ripresa. Il Napoli si è ripresentato dopo la sosta senza certezze e per l’ennesima volta con una formazione inedita, complici le condizioni fisiche di Manolas e Fabian, in panchina. [...] In fondo al tunnel s’intravede un bagliore di luce".