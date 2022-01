Repubblica - Chissà che prima o poi ADL non dia seguito al progetto restyling marchio inserendoci il cavallino rampante

Napoli calcio - L'edizione napoletana di Repubblica scrive sul possibile progetto di restyling del marchio del Napoli da parte di De Laurentiis. Il club ha provveduto nel frattempo a rivalutarlo in bilancio per aumentare il valore delle attività a bilancio.

"Mai così in rosso: 58,94 milioni di deficit accumulati nell’ultimo bilancio, chiuso dal Napoli il 30 giugno del 2021. Aurelio De Laurentiis è riuscito lo stesso a far quadrare i conti del club ( patrimonio netto in ascesa, 140 milioni e rotti) grazie alla rivalutazione del marchio azzurro, il cui valore economico è stato stimato da un professionista indipendente nella cifra ragguardevole di 75 milioni. Il presidente aveva pensato pure d’impreziosirlo esteticamente (“ Vicino alla nostra «N» ci starebbe benissimo nello stemma il Cavallino Rampante, che era stato il simbolo della squadra prima del ciuccio...”) e chissà che prima o poi non dia un seguito al suo progetto di restyling"