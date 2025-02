Repubblica - Calo fisico Napoli, Conte sta cercando di correre ai ripari con carichi di lavoro diversi

Napoli - Arrivano le ultime notizie sul Napoli da Repubblica che analizza sotto l'aspetto fisico i problemi della squadra di Conte:

Conte sta cercando di correre ai ripari, con una distribuzione diversa dei carichi di lavoro. Mercoledì scorso è stata organizzata un’amichevole con il Giugliano: titolari a riposo e spazio alle seconde linee, bisognose di minuti. Non è un caso che con l’Udinese ( solo per la nona volta in 24 gare) il tecnico del Napoli abbia fatto ricorso ai 5 cambi. I big non si sono mai fermati e non è bastato avere come unico impegno il campionato: senza alternative il motore della squadra si è surriscaldato lo stesso.