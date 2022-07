Repubblica - Call conference con De Laurentiis, ecco cosa ha detto Koulibaly

L'edizione odierna di repubblica si sofferma sul tema caldo della probabile cessione di Koulibaly dal Napoli al Chelsea, scendendo nei dettagli della giornata di ieri

Il Napoli ha ancora il coltello dalla parte del manico, in teoria, visto che Koulibaly può essere obbligato a onorare per un’altra stagione il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023. Ma il campione azzurro vuole andare al Chelsea e l’offerta degli inglesi si avvicina molto alla richiesta iniziale di De Laurentiis, che aveva fissato a 40 milioni l’asticella per gli estimatori del difensore senegalese.

Il presidente è stato contattato ieri pomeriggio dal manager Ramadani, che lo ha messo al corrente dell’affondo - probabilmente decisivo - partito da Londra durante le ultime ore. C’è stata una call conference e anche il giocatore ha ribadito di sentirsi pronto per una nuova avventura in Premier.