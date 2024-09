Repubblica - C'è una lezione severa del passato che il Napoli deve aver imparato: tutto dipenderà dai calciatori

Il Napoli deve imparare a non ripetere l'errore commesso un anno fa quando uscì dalla Champions e tornò a giocare una volta a settimana. Lo scrive questa mattina l'edizione di Repubblica che sottolinea come Conte dovrà essere molto bravo a non fare avere cali di tensione ai suoi ragazzi che giocheranno di fatto solo il weekend essendo fuori da tutte le Coppe.

Antonio Conte

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica: