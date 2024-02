Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sull'intervento del presidente De Laurentiis ieri in conferenza:

"C’è più di un nervo scoperto intorno al Napoli e De Laurentiis ha voluto evitare domande scomode a Mazzarri, a poche ore dal Verona. « Sarebbe meglio che alla vigilia delle partite gli allenatori non parlassero proprio più, per restare concentrati. Tanto la formazione non ve la dice... ». E in effetti il tecnico toscano si è rifugiato nella pretattica".